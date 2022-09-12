Приближается время, когда Монголия будет производить собственный угольный метан

CentralAsia (MNG) - Elixir Energy бурит первую скважину в рамках программы пилотной добычи метана из угольных пластов Номгон-IX в Монголии

«Наш проект пилотного производства был в центре внимания наших технических и операционных групп уже более года, учитывая COVID и другие логистические проблемы, связанные с доставкой оборудования из разных стран. Поэтому приятно видеть, что операции начинаются, и мы надеемся, что до наших запланированных потоков газа осталось всего несколько месяцев», — сказал управляющий директор Elixir Нил Янг (Neil Young).

Компания Elixir Energy Ltd (ASX:EXR) забурила первую из двух скважин для опытно-промышленной эксплуатации в рамках соглашения о разделе продукции (СРП) по метану угольных пластов Номгон-IX в Монголии, находящегося в полной собственности.

Две пилотные скважины, Номгон-VIII и Номгон-IX, будут пробурены подрядчиком Major Drilling Group с общей глубиной около 600 метров соответственно, и ожидается, что эта работа займет менее 30 дней.

Управляющий директор Elixir Нил Янг (Neil Young) сказал: «Наш проект экспериментального производства уже более года находится в центре внимания наших технических и операционных групп, учитывая COVID и другие проблемы с логистикой, связанные с доставкой оборудования из разных стран. «Поэтому приятно видеть, что операции начинаются, и мы надеемся, что до наших запланированных потоков газа осталось всего несколько месяцев».

Опытно-промышленные испытания начнутся в течение нескольких недель после завершения бурения скважин, при этом все испытательное оборудование, такое как насосы, обсадные трубы и генераторы, уже будет на месте.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения