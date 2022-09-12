экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Экс-глава СБУ по Харьковской области задержан по подозрению в госизмене
Роман Дудин
Роман Дудин

CentralAsia (CA) -  Бывший глава Службы безопасности Украины по Харьковской области Роман Дудин задержан по подозрению в государственной измене и оставлении места службы. Об этом сообщили издания «Украинская правда» и «Суспильня».

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Дудина 29 мая. По его словам, экс-глава СБУ «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично».

После увольнения Роман Дудин попросил Владимира Зеленского опровергнуть информацию о его бездействии. По его словам, он был виноват только в том, что выдал людям оружие 24 февраля. 19 июля на его место назначили Александра Куца.

Месяцем ранее Владимир Зеленский лишил звания генерала экс-начальника управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергея за «антигероизм». В апреле украинский президент говорил, что ему не хватает времени заниматься всеми предателями Украины, но, по его словам, он постепенно будет «очищать» силовые структуры.

10 сентября Минобороны России сообщило перегруппировке войск из Харьковской области на территорию Донецкой народной республики.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Департамент продовольствия и питания Кувейта готов помочь мясному экспорту Монголии
  • ЦУР являются базовой основой для реализации политики «Видение-2050», — Тапан Мишра
  • ЭСКАТО пригласила Монголию принять участие в Саммите по изменению климата


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com