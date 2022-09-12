Экс-глава СБУ по Харьковской области задержан по подозрению в госизмене

Роман Дудин

CentralAsia (CA) - Бывший глава Службы безопасности Украины по Харьковской области Роман Дудин задержан по подозрению в государственной измене и оставлении места службы. Об этом сообщили издания «Украинская правда» и «Суспильня».

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Дудина 29 мая. По его словам, экс-глава СБУ «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично».

После увольнения Роман Дудин попросил Владимира Зеленского опровергнуть информацию о его бездействии. По его словам, он был виноват только в том, что выдал людям оружие 24 февраля. 19 июля на его место назначили Александра Куца.

Месяцем ранее Владимир Зеленский лишил звания генерала экс-начальника управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергея за «антигероизм». В апреле украинский президент говорил, что ему не хватает времени заниматься всеми предателями Украины, но, по его словам, он постепенно будет «очищать» силовые структуры.

10 сентября Минобороны России сообщило перегруппировке войск из Харьковской области на территорию Донецкой народной республики.