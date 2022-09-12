На саммите в Самарканде пополнится численный состав ШОС, - Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Самарканде 15–16 сентября, станут «свидетелями зарождения нового этапа в жизни» организации — пополнится ее численный состав и «сформируется будущая повестка».

Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев написал в статье «Самаркандский саммит ШОС: диалог и сотрудничество во взаимосвязанном мире», опубликованной на его сайте.

Напомним, что членами ШОС сейчас являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В процессе вступления в организацию находятся две страны — Иран и Белоруссия.

Сейчас иранская сторона завершает формальные процедуры, необходимые для присоединения к ШОС. Белоруссия же, с 2010 года обладающая статусом наблюдателя при организации, подала заявку на прием в ШОС в середине июля. И теперь выражает надежды на то, что заявка будет рассмотрена в ускоренном порядке. Кроме того, как сообщалось ранее, на сентябрьском саммите статус партнера по диалогу должны будут получить Египет, Катар и Саудовская Аравия. Также будет дан старт процедуре предоставления такого статуса Бахрейну и Мальдивам. На статус наблюдателя при ШОС (он выше статуса партнера по диалогу) претендуют сейчас Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал.

«Сегодня семья ШОС — крупнейшая в мире региональная организация, которая объединила огромное географическое пространство и около половины населения нашей планеты», — написал в статье Шавкат Мирзиёев. И добавил: «Концепция успеха ШОС – продвижение разностороннего сотрудничества через обеспечение региональной безопасности. По сути, Шанхайская организация сотрудничества призвана стать полюсом притяжения без разделительных линий во имя мира, сотрудничества и прогресса».

Президент Узбекистана уверен, что прорывом станет именно саммит в Самарканде: он подаст пример того, «как можно запустить новый, инклюзивный диалог, основанный на принципах взаимоуважения, доверия, конструктивного сотрудничества во имя общей безопасности и процветания». «Самарканд может стать именно той платформой, которая способна объединить и примирить государства с различными внешнеполитическими приоритетами», — резюмировал Шавкат Мирзиёев.

В числе приоритетных задач, в частности, он назвал развитие отношений с Афганистаном: «ШОС важно и нужно поделиться историей своего успеха с Афганистаном. Эта страна — неотъемлемая часть большого пространства ШОС. Афганский народ как никогда нуждается сейчас в добрых соседях и их поддержке. Наше моральное обязательство — протянуть руку помощи, предложить ему действенные пути выхода из многолетнего кризиса через содействие социально-экономическому росту страны, ее интеграции в региональные и глобальные процессы развития».

Помимо прочего, саммит в Самарканде подведет черту под периодом председательства Узбекистана в ШОС. О первых предварительных итогах, впрочем, уже рассказал в своей статье Шавкат Мирзиёев. По его словам, в течение года состоялось более 80 крупных мероприятий, на которых «была сформирована всеобъемлющая повестка дня для ШОС — начиная от вопросов дальнейшего расширения взаимодействия в сфере безопасности, усиления транспортной и экономической взаимосвязанности и позиционирования организации на международной арене вплоть до поиска новых путей и точек развития». И все эти направления сотрудничества, как отметил президент Узбекистана, «нашли свое отражение в более 30 концептуальных программах, договоренностях и решениях, подготовленных в период председательства» республики.