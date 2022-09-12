NYT: разведданные США помогли Украине подготовить контрнаступление

CentralAsia (CA) - Службы США и Украины активизировали обмен разведывательными данными при планировании контрнаступления, сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Какая информация о контрнаступлении была передана США и какие советы дали американские чиновники — источники газеты не рассказали. По данным газеты, на протяжении военной операции США передавали Украине информацию о пунктах командования и складах вооружений.

Однако один источник отметил, что Украина и США постоянно обсуждали способы остановить наступление России на востоке. Источники допустили, что нынешнее контрнаступление украинской армии может стать первым этапом в операции по перенесению российской линии фронта. Но некоторые чиновники полагают, что контрнаступление будет остановлено, так как украинская армия сталкивается с нехваткой вооружения, в частности, артиллерийских снарядов.

По информации NYT, последнее контрнаступление Украины — стандартный прием дезориентации, который используют американские войска в спецоперациях. Украинская армия обучается способам ведения «нерегулярной войны» у США с 2014 года, пишет газета.

10 сентября Минобороны России объявило о перегруппировке войск из Харьковской области на территорию Донецкой народной республики. 11 сентября в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что в результате ракетного удара по объектам критической инфраструктуры Украины произошел полный или частичный блэкаут в пяти регионах.