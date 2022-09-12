В Казахстане за сутки выявили 93 случая COVID

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
Из них:
в Нур-Султане – 16,
в Алматы – 20,
в Акмолинской области – 9,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 1,
в Абайской области - 1,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 17,
в Костанайской области – 14,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 2,
в СКО – 4.
Всего в стране подтверждено 1 391 645 случая коронавируса.
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Коронавирус в Казахстане
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