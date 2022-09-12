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В Казахстане за сутки выявили 93 случая COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Из них:

в Нур-Султане – 16,

в Алматы – 20,

в Акмолинской области – 9,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 1,

в Абайской области - 1,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 17,

в Костанайской области – 14,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 4.

Всего в стране подтверждено 1 391 645 случая коронавируса.

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