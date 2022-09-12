Узбекистан может стать для российских туристов новым транзитным хабом вместо Стамбула, - генконсул

CentralAsia (UZ) - Узбекистан может стать для путешественников из Уральского федерального округа и всей России новым транзитным хабом, заменив Стамбул, через который привыкли летать граждане в настоящее время. Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.

«Узбекистан может стать для российских туристов как одним из самых популярных направлений для отдыха, так и новым транзитных хабом, заменив Стамбул, через который привыкли летать в разные страны путешественники», - сказал он.

По его словам, в настоящее время имеются прямые авиарейсы из уральских городов Екатеринбург, Челябинск и Тюмень в узбекские города Бухара, Навои, Самарканд, Ташкент и Наманган. Кроме того, активно прорабатывается вопрос открытия прямого авиасообщения между Нижневартовском и Ферганой, отметил Хатамов.

Генконсул сообщил, что по состоянию на начало 2021 года количество граждан Узбекистана на территории УрФО составило более 215 тыс. человек. В настоящее время этот показатель является неизменным, так как не наблюдается сильного оттока или притока граждан Узбекистана, ведущих временную трудовую деятельность на территории Урала.

«Вместе с тем, на сегодня реализуется проект по привлечению рабочей силы из Узбекистана в организованном виде по запросу уральских работодателей. Для реализации данного проекта в Узбекистане функционируют моноцентры, которые предоставляют гражданам Узбекистана возможность обучаться иностранным языкам и рабочим специальностям на безвозмездной основе за счет средств государственного бюджета перед выездом за рубеж», - добавил Хатамов.