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Правительство Китая подарило Самарканду к саммиту ШОС два автобуса и 40 микроавтобусов

CentralAsia (UZ) -  Два автобуса и 40 микроавтобусов подарено Самарканду правительством Китая к началу саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба администрации города.

Новые автобусы, подаренные представителями завода «Yutong», принимал заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Жасурбек Чориев.

Министр отметил, что укрепление отношений между Узбекистаном и Китаем идет по всем направлениям. Полученные транспортные средства помогут провести саммит ШОС на высоком уровне.

Саммит ШОС пройдет в Самарканде с 15 по 16 сентября.

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