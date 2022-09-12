Правительство Китая подарило Самарканду к саммиту ШОС два автобуса и 40 микроавтобусов

- Узбекистан, общество
- 13:30, 12 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Два автобуса и 40 микроавтобусов подарено Самарканду правительством Китая к началу саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба администрации города.
Новые автобусы, подаренные представителями завода «Yutong», принимал заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Жасурбек Чориев.
Министр отметил, что укрепление отношений между Узбекистаном и Китаем идет по всем направлениям. Полученные транспортные средства помогут провести саммит ШОС на высоком уровне.
Саммит ШОС пройдет в Самарканде с 15 по 16 сентября.
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