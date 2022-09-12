Папа римский совершит трехдневное «паломничество мира» в Казахстан

CentralAsia (KZ) - Папа римский Франциск сообщил, что 13 сентября начинается его трехдневный визит в Казахстан для участия в собрании глав мировых и традиционных религий.

«Это будет возможность встретиться с большим количеством религиозных представителей и вести диалог, как [подобает] братьям, движимым общим стремлением к миру, миру, которого жаждет наш мир», – сказал Франциск и призвал «всех с молитвой сопровождать это паломничество мира».

По данным директора департамента многостороннего сотрудничества МИД Казахстана Дидара Теменова, в этом году конгресс примет около 100 участников из 50 стран. На встрече ожидается великий имам Аль-Азхара Ахмед Аль-Тайеб, митрополит Волоколамский Антоний, глава отдела внешних связей Московского патриархата РПЦ, ашкеназский главный раввин Израиля Давид Лау, сефардский главный раввин Израиля Ицхак Йосеф и патриарх Феофил III Иерусалимский.

Во время своей поездки папа римский Франциск надеялся встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который пытался оправдать российское вторжение в Украину. Однако глава РПЦ отказался от участия в межконфессиональной встрече.

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