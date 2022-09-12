экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Папа римский совершит трехдневное «паломничество мира» в Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Папа римский Франциск сообщил, что 13 сентября начинается его трехдневный визит в Казахстан для участия в собрании глав мировых и традиционных религий.

«Это будет возможность встретиться с большим количеством религиозных представителей и вести диалог, как [подобает] братьям, движимым общим стремлением к миру, миру, которого жаждет наш мир», – сказал Франциск и призвал «всех с молитвой сопровождать это паломничество мира».

По данным директора департамента многостороннего сотрудничества МИД Казахстана Дидара Теменова, в этом году конгресс примет около 100 участников из 50 стран. На встрече ожидается великий имам Аль-Азхара Ахмед Аль-Тайеб, митрополит Волоколамский Антоний, глава отдела внешних связей Московского патриархата РПЦ, ашкеназский главный раввин Израиля Давид Лау, сефардский главный раввин Израиля Ицхак Йосеф и патриарх Феофил III Иерусалимский.

Во время своей поездки папа римский Франциск надеялся встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который пытался оправдать российское вторжение в Украину. Однако глава РПЦ отказался от участия в межконфессиональной встрече.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Правительство Китая подарило Самарканду к саммиту ШОС два автобуса и 40 микроавтобусов
  • В Монголии за сутки выявлено 72 новых случая заражения COVID-19
  • Занданшатар Гомбожав и Ли Чжаньшу провели официальные переговоры


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com