экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана поздравил Короля Великобритании по случаю его восшествия на престол

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III по случаю его восшествия на престол. Об этом 12 сентября сообщил пресс-секретарь главы государтва Шерзод Асадов.

В письме выражается уверенность, что полномасштабное партнерство между Узбекистаном и Великобританией, основанное на взаимном доверии и высоком уважении, будет и впредь последовательно развиваться.

Глава государства пожелал королю крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и больших успехов в его весьма почетной деятельности, а дружественному народу Соединенного Королевства - мира, благополучия и долговечного процветания.

Карл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Церемония вступления на престол является важным конституционным и церемониальным шагом для нового монарха. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет, она взошла на престол 70 лет назад.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Занданшатар Гомбожав и Ли Чжаньшу провели официальные переговоры
  • Экс-глава СБУ по Харьковской области задержан по подозрению в госизмене
  • На саммите в Самарканде пополнится численный состав ШОС, - Шавкат Мирзиёев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com