Президент Узбекистана поздравил Короля Великобритании по случаю его восшествия на престол

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III по случаю его восшествия на престол. Об этом 12 сентября сообщил пресс-секретарь главы государтва Шерзод Асадов.

В письме выражается уверенность, что полномасштабное партнерство между Узбекистаном и Великобританией, основанное на взаимном доверии и высоком уважении, будет и впредь последовательно развиваться.

Глава государства пожелал королю крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и больших успехов в его весьма почетной деятельности, а дружественному народу Соединенного Королевства - мира, благополучия и долговечного процветания.

Карл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Церемония вступления на престол является важным конституционным и церемониальным шагом для нового монарха. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет, она взошла на престол 70 лет назад.