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Президент Бердымухамедов сменил главу Госкомводхоза

CentralAsia (TM) -  В ходе заседания кабмина Туркменистана 9 сентября президент Сердар Бердымухамедов сменил председателя Госкомитета водного хозяйства, передает госинформагентство ТДХ.

Новым руководителем ведомства был назначен Дурды Генджиев, а прежний глава комитета Гуйзгелди Байджанов (занимал эту должность с февраля 2020 года) переведен на другую работу. Какую, не уточняется.

Обращаясь к Генджиеву, глава государства поручил ему продолжить работу по увеличению объемов водохранилищ для создания дополнительных резервов воды и обес­печить надлежащее функционирование насосов.

Для создания достаточного количества поливной воды Бердымухамедов поручил новому главе Госкомводхоза своевременно и должным образом провести очистку дренажных коллекторов, предпринять меры по улучшению мелиоративного состояния земель, а также подготовить предложения по установке на оросительных каналах водомеров и применению водосберегающих технологий на земледельческих угодьях.

Кроме того, президент уволил двух заместителей Байджанова Джошмырата Седекова и Довлетмырата Маммедова с формулировкой «как не справившихся с возложенными на них обязанностями».

Новыми заместителями председателя Госкомводхоза назначены Сердар Атаев, Ыклым Ходжагулыев и Чарыяр Четиев.

В мае этого года президент Сердар Бердымухамедов обнаружил большую нехватку поливной воды в Дашогузском велаяте, регионе, регулярно страдающем от маловодья. По результатам проверок Гуйзгелди Байджанов получил строгий выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за проводимыми в Дашогузском велаяте мерами по улучшению водоснабжения, обеспечению рационального водопользования и созданию до­полнительных резервов воды».

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