ISW: Украинские войска «отвоевали» почти всю Харьковскую область, войска РФ отошли за реку Оскол(карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 11 на 12 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска нанесли большое оперативное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в быстром контрнаступлении.

Выводы института:

Министерство обороны России подтвердило, что российские войска отводятся с позиций на всей территории Харьковской области, кроме самой восточной.

11 сентября украинские власти остановили последний действующий реактор Запорожской АЭС.

Российские миллогеры определили реку Оскол, протекающую от Купянска до Изюма, как новую линию фронта после ухода русских с позиций в восточной части Харьковской области.

Украинские силы продвинулись в Волчанск и Великий Бурлук, к югу от международной границы.

Украинские силы продолжают вести позиционные бои и наносить удары по российским военным, тыловым и транспортным средствам вдоль Южной оси.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки в районе Авдеевки и Бахмута.

Российские власти продолжают черпать боевые силы из различных внешних источников для поддержки операций в Украине и изо всех сил пытаются компенсировать добровольцев.

Успех недавних украинских контрнаступлений, вероятно, способствовал заявлению России о том, что референдумы об «аннексии» будут отложены на неопределенный срок.