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В Турции начались морские учения с участием 15 стран НАТО
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Средиземном и Эгейском морях проходят военно-морские учения НАТО. В них принимают участие военнослужащие из 15 стран альянса, сообщает турецкая газета Milliyet.

Маневры получили название Dynamic Mariner—Mavi Balina—Nusret. Они начались вчера, 11 сентября, и продлятся до 22 сентября. В учениях задействовано около 8 тыс. человек, 52 корабля, четыре подлодки, 34 самолета, 16 вертолетов. В маневрах участвуют турецкий десантный корабль-амфибия TCG Sancaktar и флагманский корабль ВМС Турции TCG Anadolu, который может быть сконфигурирован как легкий авианосец.

В июле НАТО проводило военные учения Sea Breeze в районе болгарского порта Варна. Эти учения стали крупнейшими с начала российской военной операции на Украине: в них принимало участие 24 корабля и около 1,4 тыс. военных из 11 стран альянса.

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