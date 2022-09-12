На похороны Елизаветы II лидеров стран привезут автобусами, авто и вертолеты запретили, - Politico

CentralAsia (CA) - Мировых лидеров, направляющихся на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, попросили прилететь в страну коммерческими рейсами, пишет издание Politico со ссылкой на документы.

Те главы государств, которые настаивают на полете на частном самолете, должны отправиться в менее загруженные аэропорты Лондона, чем Хитроу.

Лидерам запретили использовать вертолеты и свои автомобили — их доставят на автобусах.

«Можете ли вы представить [президента США] Джо Байдена в автобусе?» — отметил один из иностранных послов в Лондоне.

На похоронах смогут присутствовать только главы государств и их супруги или партнеры из каждой страны. Те, кто не сможет участвовать в похоронах, могут прислать кого-то другого в качестве своего представителя, например главу правительства.

Накануне панихиды король Карл III устроит прием для всех зарубежных лидеров в Букингемском дворце.

Главы государств смогут присутствовать на церемонии прощания с королевой и сразу после этого оставить запись в книге соболезнований в Ланкастер-Хаусе. Им позволят воздать почести Елизавете II в течение трех минут.

Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал. В стране был объявлен десятидневный траур. Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он взял имя Карл III и взошел на престол 10 сентября.

Похороны британской королевы состоятся 19 сентября. Катафалк с гробом выехал из замка Балморал и направился в Эдинбург, после чего он прибудет в Лондон.