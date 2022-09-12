За сутки украинские войска вытеснили войска РФ из более чем 20 населенных пунктов, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - За сутки украинские войска вытеснили войска РФ из более чем 20 населенных пунктов, проводятся взятия их под полный контроль и стабилизационные мероприятия. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 12 сентября.

По данным штаба, за прошедшие сутки российские войска нанесли 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

«Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка. Россияне нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, объекту критической инфраструктуры города. В результате было частично обесточено несколько областей», - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, ВСУ отбили атаки войск РФ у Майорска под Горловкой и у Красногоровки под Авдеевкой. Идут бои в районе Зайцево и Николаевки 2-й к югу от Бахмута.

Сообщается, что ВСУ освобождают территорию не только в Харьковской, но и в Донецкой областях.

На юге Генштаб заявляет о критических потерях у 810-й бригады морской пехоты из Севастополя (до 80% личного состава).

Повторяется информация, что российские военные покинули Сватово Луганской области, оставив там только силы «ЛНР».

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

По данным штаба, на других направлениях российские войска совершили обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – возле Кондратовки Сумской области;

на Харьковском направлении – населенных пунктов Константиновка, Уды;

на Славянском направлении противник обстрелов не вел;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево;

на Авдеевском направлении обстрелам подверглись Карловка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – огневая активность в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского;

на Запорожском направлении – возле Новоселки, Времовки, Новополя, Новоандреевки, Полтавки, Гуляйполя и Железнодорожного;

на Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Большое Артаково, Сухой Пруд, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодативка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное.