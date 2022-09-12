Принц Уильям с супругой стали миллиардерами после смерти Елизаветы II, - Daily Star

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон

CentralAsia (CA) - Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти королевы Елизаветы II и получения вследствие этого новых титулов, сообщает британская газета Daily Star со ссылкой на источники.

После смерти Елизаветы II Уильям сразу унаследовал титул герцога Корнуэльского и теперь является герцогом Корнуэльским и Кембриджским, а Кейт - герцогиней Корнуэльской и Кембриджской. В пятницу 9 сентября британский король Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским, а его супругу Кейт – принцессой Уэльской. Это титул, который в последний раз использовала мать Уильяма принцесса Диана до того, как она погибла в автокатастрофе в 1997 году.

По данным газеты, состояние принца Уильяма уже оценивалось примерно в 34 млн фунтов ($39,6 млн) стерлингов, но после получения новых титулов состояние принца Уильяма теперь оценивается в 1,1 млрд фунтов ($1,2 млрд) стерлингов. Получение титулов герцога Корнуэльского и герцогини Корнуэльской означало, что Уильям и Кейт унаследуют большое количество земель, лесов, рек и активов, пишет газета.

По информации разных источников, отмечает издание, на данный момент супругам принадлежит порядка 128 тыс. акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, часть которых включает национальный парк Дартмур.

«Как ни странно, теперь они также владеют тюрьмой HM в Дартмуре. <…> Хотя Уильям является большим футбольным фанатом, поддерживающим «Астон Виллу», теперь он владеет площадкой для крикета «Овал», которую регулярно использует крикетный клуб графства Суррей», — подчеркивает газета.

Кроме того, паре принадлежит садовый центр в Лостуитиеле в Корнуолле.

«Есть также много лесов и рек, которыми теперь владеет пара, так что им не составит труда найти тихое место, куда можно пойти, если они захотят уйти от безумия получения новых королевских титулов», — говорится в материале.

Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.