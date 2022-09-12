В Туркменистане готовятся к помилованию в честь Дня независимости

CentralAsia (TM) - В туркменских колониях готовятся к помилованию в честь Дня независимости Туркменистана 27 сентября. В настоящее время в исправительных учреждениях составляются списки кандидатов на освобождение, однако, по информации источника turkmen.news в МВД страны, как минимум в одной из колоний никто из политических заключенных в них не попал.

По данным источника, в списки не включены ни Нургельды Халыков, ни Сережа Бабаниязов, ни Дмитрий Медведев, ни Мурад Душемов, ни Мурад Овезов и вообще никто из людей, оказавшихся в колонии ЛБ-К/12 в Лебапском велаяте по сфабрикованным делам. Освобождают лишь простых заключенных, осужденных за преступления небольшой тяжести.

В списки в этом исправительном учреждении первоначально были внесены 262 человека. В основном это осужденные за такие преступления, как хулиганство и нанесение легкого вреда здоровью. Затем к ним добавили еще 24 человек, впервые осужденных по статье 303 (1), то есть за распространение препарата трамадол, употребляемого с целью получения наркотического опьянения.

В 2015 году в Туркменистане был принят закон, согласно которому к лицам, осужденным за незаконный оборот наркотиков, запрещалось применять амнистию. Хотя помилования это не касалось, но в течение трех лет после принятия закона никто из осужденных не попадал и под помилование тоже. Лишь осенью 2018 года было сделано исключение. А уже в 2019 году в Уголовный кодекс Туркменистана было внесено положение: «В отношении осужденных, признанных виновными в совершении преступлений, связанных с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров, акты помилования и амнистии не применяются».

Помилования в Туркменистане приурочивают к государственным праздникам. Ближайшее массовое освобождение заключенных состоится в честь Дня независимости 27 сентября.