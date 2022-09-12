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Фермеры Узбекистана смогут арендовать государственные земли на 30 лет

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана подписал постановление «О дополнительных мерах по увеличению доходов населения путем поддержки создания дехканских хозяйств», сообщает Минюст.

В документе определено, что речь идет о территориях с хорошим водоснабжением, расположенных близко к населенным пунктам, высвобожденных из-под хлопка и зерна и находящихся в пользовании фермерских хозяйств и кластеров. До конца 2022 года дехканам должно быть передано в аренду на 30 лет дополнительно 20 тысяч гектаров, в общей сложности 100 тысяч гектаров посевной площади, в 2023 году – 95 169 гектаров посевной площади.

При этом на землях с хорошим водоснабжением в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях населению выделяется от 0,15 гектара до 1 гектара, в других областях – от 0,30 гектара до 1 гектара, в Республике Каракалпакстан – от 0,30 гектара до 2 гектаров.

На маловодных землях в областях желающие могут получить от 0,50 гектара до 1 гектара, в Республике Каракалпакстан – от 0,50 гектара до 2 гектаров.

До конца 2023 года в порядке исключения состоявшимся будет считаться даже такой конкурс по передаче населению посевных площадей для ведения дехканского хозяйства, в котором участвовал только один претендент.

В районах с широко развитой сетью теплиц разрешено сооружение на выделенных участках теплиц из легких конструкций без установки систем отопления.

Граждане, включенные в «Железную тетрадь», «Женскую тетрадь» и «Молодежную тетрадь», могут получить земельные участки посредством конкурса. Они не будут исключены из этих тетрадей: все льготы и преференции сохранятся за ними в течение одного года.

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