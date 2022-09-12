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Пророссийская администрация Харьковской области сообщила об эвакуации 5 тыс. человек из региона

CentralAsia (CA) -  По данным Виталия Ганчева, называющего себя главой пророссийской администрации Харьковской области, за последние сутки из региона на территорию России эвакуировались 5 тыс. жителей. Назвать количество людей, эвакуировавшихся по другим направлениям, Ганчев не смог.

«Уже порядка 5 тыс. человек смогло выйти на территорию Российской Федерации. Те люди, которые смогли выйти сейчас, обеспечиваются самым необходимым, перемещаются на территорию Российской Федерации, им оказывается помощь»,— рассказал член пророссийской администрации в эфире телеканала «Россия-24».

Как вчера, 11 сентября, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, за сутки границу перешли тысячи человек из Харьковской области. О готовности к размещению украинских беженцев заявили также Курская и Воронежская области. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что его регион готов оказать помощь в приеме беженцев белгородским властям.

10 сентября Минобороны России объявило о проведении операции «по свертыванию и организованной переброске» войск в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области. Большая часть территории, взятой Россией под контроль в конце февраля — начале марта, была оставлена российской армией.

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