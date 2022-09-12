В России за сутки выявили 46,4 тыс. случаев COVID

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зафиксировали 46 488 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Последний раз менее 50 тыс. заразившихся за сутки выявили 7 сентября, тогда число заболевших составило 47,9 тыс. человек.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (5133) и Санкт-Петербурге (3471). Число заболевших за сутки свыше 1 тыс. человек зафиксировали в Самарской (1715), Свердловской (1525), Воронежской (1489), Иркутской (1209), Тюменской (1066) и Нижегородской (1131) областях, Красноярском (1073) и Пермском (1275) краях, а также в Удмуртии (1100).

Госпитализировали с COVID-19 1,8 тыс. человек, что на 15,4% меньше, чем накануне, отмечает оперштаб. Из больниц выписаны 35,6 тыс. россиян. Зарегистрирована 81 смерть.