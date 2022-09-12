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Чем уникален визит Си Цзиньпина в Казахстан? Ответ МИД РК
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин

CentralAsia (KZ) -  Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал, в чем уникальность предстоящего визита главы КНР Си Цзиньпина в Казахстан, передает Tengrinews.kz.

«Уникальность визита в том, что Казахстан - это первая страна, которую он посещает с начала пандемии. Для нас, для Казахстана, это большая честь. И мы надеемся, что визит пройдет на очень хорошем и высоком уровне», - сообщил Смадияров.

Он пояснил, что в рамках визита планируется встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Си Цзиньпин 14 сентября прилетит в Нур-Султан. Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

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