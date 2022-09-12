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Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа вручил высшую государственную награду послу США

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял посла Соединенных Штатов Америки в Монголии Майкла Клечески в связи с его возвращением на родину.

Президент Монголии поблагодарил посла Майкла Клечески за его ценный вклад в развитие отношений и сотрудничества между двумя странами во всех сферах в период его пребывания в должности.

Например, было упомянуто, что подписание второго компактного соглашения между правительством Монголии и американской корпорацией «Вызовы тысячелетия» стало особенно важным для увеличения водоснабжения Улан-Батора и уменьшения негативных последствий нехватки воды.

Во время своего пребывания в Монголии посол Майкл Клечески наблюдал за демократическим процессом и развитием Монголии и выразил удовлетворение активным развитием отношений и сотрудничества даже в трудные времена пандемии.

Президент Монголии также издал указ и по случаю 35-й годовщины установления дипломатических отношений между Монголией и США, в знак признания его вклада, работы и усилий в укреплении отношений и сотрудничества между двумя странами, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Монголии Майкл Клечески награжден высшей государственной наградой - орденом Алтан Гадас - Полярная Звезда.

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