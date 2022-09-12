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Минфин Украины: страна получила около $18 млрд зарубежной помощи с 24 февраля

CentralAsia (CA) -  По данным министерства финансов Украины, после ввода российских войск на территорию страны она получила приблизительно $18 млрд финансовой помощи от международных партнеров. В данную сумму не включена стоимость поставленного ВСУ вооружения.

«Но ежемесячный дефицит в $5 млрд так и не был полностью профинансирован»,— отмечается в пресс-релизе на сайте Минфина. Ключевыми донорами в сообщении называются США, Канада, Великобритания, Япония, Франция и Италия.

Ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны собираются сократить дефицит госбюджета с $5 млрд до $3 млрд в месяц в 2023 году. По его словам, в сентябре Украина ожидает кредита ЕС в размере $5 млрд, в октябре — еще $3 млрд, уже в виде гранта. Он отметил, что в этом году международная поддержка покрывает до 40% расходов бюджета Украины.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский оценил восстановление страны в $600-800 млрд. По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, на данные цели должны быть направлены замороженные российские золотовалютные резервы.

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