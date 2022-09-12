Граждан Узбекистана держат на границе Тайланда в «кибер-рабстве»

CentralAsia (UZ) - Приехавших на заработки в Тайланд узбекистанцев принуждают в интернете под видом девушек выпрашивать деньги у состоятельных мужчин, сообщает Республиканский социально-информационный центр «Istiqbolli Avlod».

Согласно информации, один из позвонивших на горячую линию Центра рассказал о ставшем жертвой мошенников узбекистанце, которому еще не исполнилось и 20 лет. Он поехал в Таиланд, откликнувшись на вакансию в сфере логистики с зарплатой в две тысячи долларов. От парня требовались только навыки работы с компьютером и владение английским языком.

Молодой человек купил авиабилеты и улетел в Бангкок, где его встретил человек, обещавший работу. Они отправились к месту назначения – на границу Таиланда и Мьянмы. По прибытии у узбекистанца забрали паспорт под предлогом оформления регистрации. Его отправили на закрытую территорию, со всех сторон охраняемую вооруженными людьми в военной форме, и рассказали об обязанностях.

Работа заключалась в создании учетных записей в соцсетях на имя женщин и последующей переписке с американскими мужчинами с целью убедить их прислать деньги. После получения денежного перевода аккаунты и переписка удаляются. Таким образом узбекистанец был вынужден работать по 18 часов в сутки. Тех, кто отказывался и бунтовал, запирали в темной комнате без еды на несколько дней.

Узбекистанец попросил завербовавшего его человека помочь вернуться домой. Тот ответил, что это возможно, если он заплатит 4500 долларов.

«Наши партнеры в Бангкоке говорят, что выбраться из этого злополучного места можно только двумя способами — сбежать или заплатить указанные деньги. Другого пути нет», — отметили в Istiqbolli Avlod.

По данным организации, сейчас на границе находятся около 10 человек из Узбекистана.