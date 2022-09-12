В Узбекистане поезд задавил трехлетнего ребенка, убежавшего из детсада

- Узбекистан, происшествия
- 17:59, 12 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане трехлетний ребенок попал под скоростной поезд, в результате полученных травм, мальчик скончался. Об этом сообщает Кашкадарьинское управление дошкольного образования.
Инцидент произошел 9 сентября в 15:33. Поезд следовал по маршруту Карши-Мароканд в Касанском районе.
Ребенок, оставшийся без присмотра в детском саду, вышел из детского сада и направился к ближайшей железной дороге. Скоростной электропоезд «Афросиаб» задавил его.
«В связи с ситуацией проводятся следственные действия, дополнительная информация будет предоставлена», — прокомментировало управление дошкольного образования.
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