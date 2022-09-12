В Узбекистане поезд задавил трехлетнего ребенка, убежавшего из детсада

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане трехлетний ребенок попал под скоростной поезд, в результате полученных травм, мальчик скончался. Об этом сообщает Кашкадарьинское управление дошкольного образования.

Инцидент произошел 9 сентября в 15:33. Поезд следовал по маршруту Карши-Мароканд в Касанском районе.

Ребенок, оставшийся без присмотра в детском саду, вышел из детского сада и направился к ближайшей железной дороге. Скоростной электропоезд «Афросиаб» задавил его.

«В связи с ситуацией проводятся следственные действия, дополнительная информация будет предоставлена», — прокомментировало управление дошкольного образования.