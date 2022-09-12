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На «Первом канале» России покажут фильм Валдиса Пельша об Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Картина приурочена к XIV Ташкентскому международному кинофестивалю «Жемчужина шелкового пути».

18 сентября на «Первом канале» состоится премьера документального фильма российского телеведущего Валдиса Пельша «Узбекистан. Заглянуть за горизонт», сообщили местные СМИ.

Это 48-минутная история об историческом наследии Узбекистана, а также об аспектах современной жизни страны — достижения науки и технологий, возможности в сфере туризма. Картина Валдиса Пельша войдет в серию познавательных фильмов известного ведущего о путешествиях по России и миру.

В фильм включены интервью с министром энергетики Узбекистана, министром туризма и культурного наследия, экспертами в сфере физики и химии, ремесленниками, а также учениками технических школ. Фильм раскрыл широкие возможности Узбекистана, как научного и технического центра Средней Азии.

«Съемочный процесс длился 23 дня и за это время съемочная группа посетила десятки городов и интересных локаций. Конечно, мы не увидели большую часть республики, но открытия для себя сделали, даже несмотря на то, что читали много литературы перед тем, как приехать. К примеру, Шахрисабз стал для нас полным откровением. Удивительное место с уникальными достопримечательностями и очень хорошими людьми. Весь фильм снят в жанре путешествия. Спасибо огромное всем, кто помогал нам с этим фильмом, кто участвовал в нем», — сказал Валдис Пельш.

По словам генерального директора Ташкентского кинофестиваля Фирдавса Абдухаликова, премьера на российском телевидении картины, снятой в ко-продукции с Агентством кинематографии Узбекистана, приурочена к XIV Ташкентскому международному кинофестивалю «Жемчужина шелкового пути».

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