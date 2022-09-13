Президент Монголии пригласил Ким Чен Ына посетить его страну в удобное время

CentralAsia (MNG) - Улан-Батор стремился быть нейтральной стороной в вопросах Северной Кореи и недавно принимал у себя представителей ООН, РК и Китая.

Монголия пригласила Ким Чен Ына посетить «в удобное время», сообщили государственные СМИ в воскресенье, менее чем через две недели после того, как министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин посетил страну и призвал к более прочным связям между Сеулом и Улан-Батором.

Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило в воскресенье, что президент Хурэлсух Ухнаа направил запрос в письме лидеру Северной Кореи, посвященному годовщине основания КНДР на прошлой неделе.

«Взаимные визиты на высшем уровне и на высоком уровне имеют важное значение для улучшения двусторонних отношений и укрепления политического доверия», — как сообщается, написал Хурэлсух, пригласив Ким Чен Ына в центральноазиатскую страну для «теплой и дружеской беседы».

Президент Монголии предложил Киму приехать «в удобное время», как только ситуация с пандемией COVID-19 будет «решена», добавив, что он также был бы заинтересован в посещении Пхеньяна.

Письмо было опубликовано в газете «Нодон синмун» в понедельник утром, но ни ЦТАК, ни газета не сообщили, ответил ли Ким Хурэлсуху и планирует ли он принять приглашение.

В последние месяцы Монголию посетили ряд высокопоставленных лиц, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин, помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк в августе, а также министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в апреле.

Генеральный секретарь ООН посетил Монголию в рамках поездки по продвижению ядерного нераспространения, отметив тесные связи Улан-Батора с Пхеньяном.

Тем временем Пак передал письмо президента Южной Кореи Юн Сук Ёля президенту Хурэлсуху, в котором Монголия называлась «важным» экономическим и демократическим партнером в регионе. Министр иностранных дел также заявил, что Сеул хотел бы укрепить сотрудничество с богатым

ресурсами Улан-Батором, чтобы «стабилизировать и диверсифицировать цепочку поставок».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также посетил страну в июле, а в следующем месяце ее посетил высокопоставленный китайский дипломат Ван И.

ДРУГ ВСЕМ

Монголия поддерживает дружеские отношения с обеими Кореями и в прошлом проводила встречи на высоком уровне с Северной Кореей и по поводу нее. Монголия является одной из последних оставшихся стран, укомплектовавших свое посольство в Пхеньяне, и регулярно отправляет поздравления и другие сообщения Ким Чен Ыну по случаю разичных событий в КНДР.

Центральноазиатская страна также предложила провести у себя первую встречу на высшем уровне между Кимом и Дональдом Трампом в 2018 году, и в многочисленных сообщениях СМИ в то время говорилось, что Монголия была одним из финалистов на проведение встречи. Бывший президент Элбэгдорж Цахиа назвал Монголию «нейтральной территорией», которая способствовала проведению встреч между КНДР и другими странами.

Северокорейские и монгольские официальные лица провели переговоры на рабочем уровне, чтобы обсудить этот вариант, прежде чем Сингапур был в конечном итоге выбран местом проведения первого в истории саммита США и КНДР.

В последний раз северокорейские государственные СМИ сообщали, что монгольский лидер приглашал Ким Чен Ына в Улан-Батор, в октябре 2018 года. Тогдашний президент Монголии Элбэгдорж Цахиа посетил Пхеньян в октябре 2013 года, хотя он не встречался с Ким Чен Ыном.

Президент Монголии посетил КНДР и в 2004 году, встретившись с тогдашним номинальным главой государства Ким Ён Намом вместо Ким Чен Ира. Лидер-основатель Северной Кореи Ким Ир Сен посетил Монголию в 1956 и 1988 годах.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД ПИСЬМА ХУРЭЛСУХ ИЗ ГАЗЕТЫ НОДОН СИНМУН

Ким Чен Ын, председатель министерства по делам КНДР, 9 сентября получил приветственное послание от президента Монголии У. Хурэлсуха.

В послании Президент Монголии от имени монгольского народа и от себя лично поздравил Ким Чен Ына, а через него и дружественный народ КНДР по случаю 74-й годовщины образования КНДР.

В сообщении говорится, что народы Монголии и КНДР связывают давние братские отношения и у двух стран есть хорошая традиция, в которой они поддерживали друг друга в ответственный исторический период.

Он сказал, что рад тому, что предыдущие руководители двух стран уделяли особое внимание развитию двусторонних отношений и внесли в них благородный вклад.

Он отметил, что Его Превосходительство Ким Ир Сен, великий лидер корейского народа, который является близким другом монгольского народа, заложил прочную основу для современных отношений между двумя странами, и его два дружеских визита в Монголию глубоко ценятся в сердца монгольского народа.

Сказав, что у монголов есть поговорка, что «цена друга познается, узнав друг друга», он добавил, что вечная и крепкая дружба между народами двух стран неуклонно развивалась не только в переломное время войны. но и в период мирного строительства за последние 70 с лишним лет.

Он сказал, что на нас возложена тяжелая задача продвигать и неуклонно развивать такие отношения между двумя странами в нынешнюю эпоху.

Он сказал, что преисполнен желания обогатить традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами новым содержанием и стилем вместе с Ким Чен Ыном, создавшим историю успешного развития и процветания КНДР, верного делу великого лидера, а в будущем еще более углубить и укрепить их.

Он отметил, что важное значение в развитии отношений между двумя странами и укреплении политического доверия имеют взаимные визиты на высшем и высоком уровне.

Он пригласил уважаемого Его Превосходительства Ким Чен Ына, президента Министерства по делам КНДР, посетить прекрасную Монголию в удобное время.

Он выразил искреннюю надежду, что посетит «прекрасную страну утреннего спокойствия, как жемчуг», чтобы иметь возможность провести теплый, дружеский диалог с уважаемым Его Превосходительством, чтобы внести свой вклад в двусторонние отношения.

Он был убежден, что хорошая возможность для осуществления взаимного визита на высшем уровне появится, как только временная эпидемия будет остановлена.

Он также выразил уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами, в которых обе стороны общими усилиями преодолели вызовы и испытания истории, будут и далее развиваться во имя мира, развития и процветания в регионе в будущем в соответствии с чаяний и общих интересов народов двух стран и для регионального мира, развития и процветания.

Он пожелал Ким Чен Ыну больших успехов в его ответственной работе по руководству и развитию страны и семейного счастья.

Он также пожелал трудолюбивому и целеустремленному корейскому народу развития и процветания.

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