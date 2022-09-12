50 млн человек в мире находятся в рабстве, - доклад МОТ

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CentralAsia (CA) - Международная организация труда ООН опубликовала доклад, посвящённый современному рабству. По оценкам исследователей, сейчас в мире рабским трудом занимаются почти 28 млн человек, еще 22 млн принудительно находятся в браке. Это каждый 150-й житель Земли. МОТ подчеркнула, что это на 10 млн больше в сравнении с данными предыдущего доклада, опубликованного в 2017 году.

В докладе, подготовленном МОТ совместно с Международной организацией по миграции и правозащитной организацией Walk Free, борющейся с торговлей людьми, указывается, что рабский труд и принудительные браки встречаются практически во всех странах мира, сключая самые развитые. 52% случаев рабского труда происходят в странах с доходами средними и выше среднего.

Большая часть современных рабов заняты на фабриках, в строительстве и сельском хозяйстве, а также являются нелегальной домашней прислугой или подвергаются сексуальной эксплуатации.

Среди современных рабов 3,3 млн детей, причем около половины из них принудительно занимаются секс-работой.

В браке против воли состоят около 22 млн человек, две трети из них - женщины и девочки. В принудительных браках выше риск домашнего насилия, сексуальной эксплуатации и принуждения к неоплачиваемому труду.

Рост числа случаев рабства в последние 5 лет в МОТ связывают с ухудшением экономической ситуации в мире из-за пандемии COVID-19, климатических изменений и энергетического кризиса, приведших к росту бедности. Обеднение населения вынуждает людей соглашаться на сомнительные предложения работы, становиться нелегальными мигрантами и «продавать» молодых членов семьи в брак против их желания, чтобы прокормить семьи или выплатить долги.