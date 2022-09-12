В Узбекистане произошло землетрясение силой 3 балла

CentralAsia (UZ) - В Сырдарьинской области произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Как сообщается, подземные толчки зафиксированы 12 сентября в 21:32 по местному времени. Координаты землетрясения: 40,37 градусов северной широты; 68,71 градусов восточной долготы. Магнитуда М=2,9. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 108 км в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

город Янгиер: 3 балла, 14 км.

город Гулистан: 3 балла, 14 км.

Хаватский район: 3 балла, 16 км.

Баяутский район: 2-3 балла, 20 км.

Гулистанский район: 2-3 балла, 23 км.

Информации о повреждениях и пострадавших нет.