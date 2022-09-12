В Узбекистане произошло землетрясение силой 3 балла

- Узбекистан, происшествия
- 23:29, 12 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - В Сырдарьинской области произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
Как сообщается, подземные толчки зафиксированы 12 сентября в 21:32 по местному времени. Координаты землетрясения: 40,37 градусов северной широты; 68,71 градусов восточной долготы. Магнитуда М=2,9. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 108 км в юго-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
город Янгиер: 3 балла, 14 км.
город Гулистан: 3 балла, 14 км.
Хаватский район: 3 балла, 16 км.
Баяутский район: 2-3 балла, 20 км.
Гулистанский район: 2-3 балла, 23 км.
Информации о повреждениях и пострадавших нет.
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