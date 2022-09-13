Монголия открывает второй железнодорожный переезд в Китае

CentralAsia (MNG) - Монголия завершает железнодорожный переезд с Китаем для увеличения экспорта угля

Монголия запустила железнодорожную линию, которая может помочь увеличить экспорт угля в Китай до 50 миллионов тонн в год, сказал президент страны, положив конец десятилетнему ожиданию перехода.

В пятницу состоялась церемония открытия железнодорожного сообщения между угольным месторождением Таван-Толгой и Гашуун-Сухайт на границе с Китаем.

На церемонии присутствовало около 700 человек, в том числе президент Монголии г-н Хурэлсух Ухнаа, министр экономического развития, г-н Бямбацогт Сандаг, министр горнодобывающей и тяжелой промышленности, г-н Ганбаатар, министр экономического развития, г-н Ч.Хурэлбаатар, а также а также другие должностные лица и разработчики проекта, заказчики, генеральные подрядчики и субподрядчики.

Монголия, сильно зависящая от добычи полезных ископаемых, давно ищет более дешевые и эффективные способы экспорта своих полезных ископаемых за границу, и у нее есть национальная стратегия по расширению железнодорожной сети с Китаем и Россией.

Добыча полезных ископаемых составляет четверть валового внутреннего продукта страны.

Китай увеличил свои инвестиции в уголь перед лицом экстремальных погодных условий, экономического спада и глобального топливного кризиса.

По данным ООО «Тавантолгойская железная дорога», государственного агентства, построившего линию, 233-километровая (145-мильная) железнодорожная линия Таван-Толгой способна ежегодно экспортировать от 30 до 50 миллионов тонн угля в Китай.

В 2020 году североазиатская страна экспортировала 28,6 млн тонн угля. В прошлом году экспорт упал до 15,9 млн тонн.

Ожидается также, что железная дорога снизит стоимость перевозки угля до 8 долларов за тонну по сравнению с 32 долларами за тонну, когда уголь доставляется грузовиками, по данным управления железной дороги. В течение многих лет уголь перевозили грузовиками в Китай, что приводило к длинным очередям на границе и частым авариям.

Таван-Толгой богат коксующимся углем, важным компонентом в процессе производства стали.

Правительство Монголии уже более десяти лет пытается построить железную дорогу от Таван-Толгоя до границы с Гашуун-Сухайт.

Для завершения проекта в 2018 году было создано ООО «Тавантолгой». Генеральным подрядчиком выступила компания Bodi International из Улан-Батора.

Линия соединяет Тавантолгой на юге Монголии, район, богатый полезными ископаемыми, с Гашуунсухайт – Ганцмод на границе с Китаем, основным терминалом для экспорта угля и меди из Монголии. Проект создает второе трансграничное железнодорожное сообщение из Монголии в Китай после того, как две страны договорились подключить терминал к китайской сети стандартной колеи вместе с долгосрочным контрактом на поставку угля в прошлом месяце.

Строительство трассы Тавантолгой – Гашуунсухайт колеей 1520 мм началось в 2012 году, но было приостановлено из-за финансовых трудностей. Работа возобновилась в августе 2018 года под руководством Хурэлсуха, который в то время был премьер-министром Монголии и в качестве президента уделял приоритетное внимание ускорению экономического роста за счет экспорта полезных ископаемых. Пробная эксплуатация линии началась в июле.

Bodi Construction, Монголия, вместе с 62 субподрядчиками отвечала за надзор за строительством железной дороги. Услуги на маршруте обслуживает Тавантолгойская железная дорога.

Пограничный переход Гашуунсухайт – Ганцмод в настоящее время является вторым пограничным пунктом Монголии и Китая с железнодорожным переходом, а другой - Замын-Ууд –Эрлян.

На линии есть две станции, а также 16 мостов, в том числе пролет длиной 430 м, который является самым длинным железнодорожным мостом в Монголии.

Линия рассчитана на 25-тонную осевую нагрузку и, как ожидается, будет ежегодно перевозить 30-50 миллионов тонн угля, а также другие грузы. По оценкам исследований, железная дорога снизит стоимость перевозки угля примерно в четыре раза по сравнению с автомобильным транспортом, а также значительно снизит шум и загрязнение пылью. Ожидается, что экспорт угля из этого региона удвоится или утроится.

Хурэлсух сказал в ходе церемонии, что для дальнейшего увеличения экспорта необходимо завершить приграничное сообщение с Китаем, а также 416-километровую линию Тавантолгой-Зунбаян, эксплуатация которой также должна была начаться в 2022 году после успешной тестовой эксплуатации в марте. В начале этого года начались работы на 226-километровой железной дороге Зунтолгой-Ханги, а также ведется строительство 22-километровой линии, которая соединит линию Тавантолгой – Гашуунсухайт на севере с линией Тавантолгой – Зуунбаян, обеспечивая связь из горнодобывающего региона с более широкой монгольской сетью.

Тягу на линии обеспечивают 16 тепловозов EMD SD70ACeLW, поставленных в рамках контракта, подписанного с Progress Rail, подразделение Caterpillar в марте 2021 года. United Wagon Company, предоставила 810 полувагонов типа 12-9853 для перевозки угля.

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