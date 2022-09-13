Лучшие посевные U21 Монголии и Франции столкнутся с ранними проблемами в финале Лиги наций FIBA 3x3 2022

CentralAsia (MNG) - Лучшие посевные сборные Монголии U21 (мужчины) и Франции U21(женщины) будут проверены в игре в бильярд, поскольку было объявлено расписание долгожданного финала Лиги наций ФИБА 3x3 2022 года, который состоится в прекрасном городе Констанца, на берегу Черное море, 14-16 сентября.

После проведения нескольких международных соревнований высокого уровня 3x3 в прошлом и отборочного турнира Кубка Европы в начале этого года, Констанца продолжает оставаться главным местом для 3x3 благодаря финалу Лиги наций (и финалу женской серии, который состоится 17-18 сентября). ).

В мужских соревнованиях Монголия U21 получает высший балл и возглавляет группу А. Хотя они занимают первое место в рейтинге федерации страны, победители азиатской конференции U21 не могут войти в число фаворитов, учитывая, что они встретятся с Японией, победители Азиатская конференция (U23). Что еще хуже, румынские хозяева дополнят пул.

В группу B входит впечатляющая испанская команда, которая обыграла таких сильных мира сего, как Франция, Германия и Нидерланды, на конференции Europe West, а также 2 самые талантливые команды U21: Литва U21 и Израиль U21. снайперы Йонатан Леви и Гилл Нойович, которые на пути к финалу обыграли все команды U23 в Центральной конференции Европы.

Посеянная под номером 3 Литва надеется продолжить впечатляющие результаты сумасшедшей страны на международных соревнованиях 3x3 в 2022 году. Они сражаются с Израилем и Египтом, которые выиграли домашнюю конференцию с 21-летним шоустопером Ибрагимом Хешамом Амином Ибрагимом.

В пуле D полно молодых талантов: посеянный под номером 4 Франция U21 сражается с уверенной в себе Чехией U21, которая привлекала внимание на Восточной европейской конференции U21 под руководством доминирующего крупного парня Мартина Свободы и Руанды.

Мужчины:

Группа A: Монголия U21, Япония, Румыния

Группа B: Литва U21, Израиль U21, Испания

Группа C: Литва, Израиль, Египет

Группа D: Франция U21, Чехия U21, Руанда

Женщины:

Группа A: Франция, Италия, Египет

Группа B: Франция U21, Румыния, США,

Группа C: Китай, Литва, Венгрия

Группа D: Япония U21, Литва U21, Кения.

Финал Лиги наций FIBA 3x3 организован Румынской федерацией баскетбола совместно со Sport Arena при поддержке мэрии Констанцы и CSM Constanta.

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