экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольские альпинисты-спасатели спасли своего соотечественника с гор Памира в Кыргызстане

CentralAsia (MNG) -  Альпинист клуба «Цэгц» Х. Бумхишиг, совершавший одиночное восхождение на пик Ленина (7134м) в горах Памира, застрял в одиночестве на горе на восемь суток из-за обмерзания ног на высоте 5800 метров.

Чтобы помочь ему, спасательная команда во главе с вице-президентом по спасательным работам Национальной ассоциации альпинистов С. Ганхуу нанял местных альпинистов и помощников и в составе шести человек отправилась в село Сары-Могол, последний населенный пункт.

Монгольский альпинист Х. Бумхишиг благополучно был спущен через восемь суток. Его спасли С.Ганхуу, руководитель спасательных работ Национальной ассоциации альпинистов Монголии, и Э.Даваадорж, спортсмен клуба «Жаргалант».

Теперь он отправится в больницу города Оше, пройдёт обследование и решит, возвращаться ли в страну по решению врача.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • NYT: разведданные США помогли Украине подготовить контрнаступление
  • Монгольские альпинисты-спасатели спасли своего соотечественника с гор Памира в Кыргызстане
  • Правительство Китая подарило Самарканду к саммиту ШОС два автобуса и 40 микроавтобусов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com