Монгольские альпинисты-спасатели спасли своего соотечественника с гор Памира в Кыргызстане

CentralAsia (MNG) - Альпинист клуба «Цэгц» Х. Бумхишиг, совершавший одиночное восхождение на пик Ленина (7134м) в горах Памира, застрял в одиночестве на горе на восемь суток из-за обмерзания ног на высоте 5800 метров.

Чтобы помочь ему, спасательная команда во главе с вице-президентом по спасательным работам Национальной ассоциации альпинистов С. Ганхуу нанял местных альпинистов и помощников и в составе шести человек отправилась в село Сары-Могол, последний населенный пункт.

Монгольский альпинист Х. Бумхишиг благополучно был спущен через восемь суток. Его спасли С.Ганхуу, руководитель спасательных работ Национальной ассоциации альпинистов Монголии, и Э.Даваадорж, спортсмен клуба «Жаргалант».

Теперь он отправится в больницу города Оше, пройдёт обследование и решит, возвращаться ли в страну по решению врача.

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