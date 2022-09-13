Высокопоставленный китайский законодатель совершил официальный визит доброй воли в Монголию

CentralAsia (MNG) - Ли Чжаньшу, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), посетил Монголию с официальным визитом доброй воли с субботы по понедельник по приглашению председателя Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Занданшатар Гомбожав.

В ходе своего визита Ли встретился с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа и премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамрай, а также провел переговоры с Занданшатар.

На встрече с президентом Монголии Ли передал Хурэлсух сердечные приветствия и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина.

Ли сказал, что Китай и Монголия являются добрыми соседями, которых нельзя отодвинуть или обменять на золото, и что развитие добрососедских отношений соответствует фундаментальным и долгосрочным интересам двух стран.

По его словам, под стратегическим руководством Си и монгольского лидера всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Монголией постоянно поднимается на более высокий уровень.

По его словам, с момента появления COVID-19 обе стороны объединились для борьбы с эпидемией и подарили друг другу овец и чай, что стало широко рассказываемой историей, свидетельствующей об их дружбе.

Китай, сказал Ли, всегда поддерживал политику соседства, основанную на дружбе, искренности, взаимной выгоде и инклюзивности, и активно развивает дружественные отношения сотрудничества с Монголией.

Он выразил надежду, что обе стороны будут еще больше углублять политическое взаимодоверие, продолжать твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся их основных интересов и основных проблем, укреплять координацию и сотрудничество в международных и региональных делах, продвигать вперед многостороннее и двустороннее взаимовыгодное сотрудничество.

Хурэлсух попросил Ли передать президенту Си искренние приветствия, заявив, что Монголия искренне рада историческим достижениям, достигнутым в деле социализма с китайской спецификой под руководством председателя Си и Коммунистической партии Китая (КПК).

Отметив, что дружественное сотрудничество Монголии и Китая является образцом для развития межгосударственных отношений, Хурэлсух выразил надежду, что обе стороны укрепят обмены на высоком уровне, углубят политическое взаимодоверие, а также расширят обмены и сотрудничество в различных областях, чтобы вывести двусторонние отношения на более высокий уровень и совместно способствовать развитию двух стран, а также процветанию и стабильности в Азии.

Он добавил, что обмены между законодательными органами двух стран имеют большое значение для углубления добрососедских отношений между Монголией и Китаем и обогащения всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

На встрече с Оюун-Эрдэнэ Ли сказал, что общей целью Китая и Монголии является развитие экономики, улучшение условий жизни людей, укрепление страны и обогащение людей, добавив, что две страны обладают отличной экономической взаимодополняемостью и огромным потенциалом для сотрудничества.

По его словам, Китай готов усилить стратегическое согласование развития, а также политическую коммуникацию и координацию с Монголией для дальнейшего развития инфраструктурной связанности и продвижения процесса региональной интеграции.

Он добавил, что Китай готов работать с Монголией над таможенным оформлением в портах в условиях пандемии, реализовывать существующие проекты сотрудничества, осуществлять сотрудничество в области зеленой энергетики и расширять торговые обмены для обеспечения скоординированного развития и взаимной выгоды двух стран.

Обе стороны могут также укреплять обмены и сотрудничество между политическими партиями и молодежью, а также культурные обмены, сказал Ли.

Со своей стороны Оюун-Эрдэнэ сказал, что развитие добрососедской дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем является основной целью внешней политики Монголии, а быстрое развитие Китая является прекрасной возможностью для развития и возрождения Монголии.

По его словам, Монголия готова активно углублять сотрудничество в сферах экономики и торговли, логистики, портов, ресурсов и образования, а также способствовать согласованию Политики нового возрождения Монголии с предложенной Китаем инициативой «Один пояс, один путь».

Во время переговоров с Занданшатар Ли сказал, что Китай и Монголия должны быть добрыми соседями с частым обменом визитами, хорошими друзьями, осуществляющими взаимовыгодное сотрудничество, и партнерами в многостороннем сотрудничестве, чтобы принести больше пользы двум странам и их народам.

Законодательные органы двух стран должны активно реализовывать важный консенсус, достигнутый лидерами двух стран, укреплять обмен опытом в области государственного управления и законотворческой работы, а также обеспечивать правовые гарантии развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, сказал Ли.

Кроме того, он сказал, что две страны должны усилить координацию на многосторонних мероприятиях, таких как Межпарламентский союз, и выступить единым голосом в отношении поддержки многосторонности и улучшения системы глобального управления с точки зрения законодательных органов.

Со своей стороны Занданшатар сказал, что дружеские обмены между законодательными органами двух стран являются важной частью двусторонних отношений. Он выразил надежду, что два законодательных органа углубят обмены между своими специальными комитетами и группами дружбы.

Он отметил, что Великий Государственный Хурал (Парламент) Монголии готов приложить позитивные усилия для укрепления политического взаимодоверия между Монголией и Китаем, содействия практическому сотрудничеству и углублению дружбы между народами двух стран.

Ли проинформировал монгольскую сторону о предстоящем 20-м съезде КПК.

Монгольская сторона отметила, что будет твердо придерживаться принципа одного Китая, активно поддерживать Глобальную инициативу развития и Глобальную инициативу безопасности, предложенную Председателем Си, и готова прилагать совместные усилия с китайской стороной для продвижения нового развития Монголо-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Монгольская сторона также пожелала успехов XX съезду КПК.

Во время своего визита в Монголию Ли также посетил пастбища и экологические зоны «монгольского кочевничества».

источник: 中國人大网

перевод: Татар С.Майдар

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