Посольство РФ не должно делать заявление против решения, принятого правительством Монголии, — Л.Энх-Амгалан

CentralAsia (MNG) - Российское посольство в Монголии на своей странице фейсбука опубликовало следующее заявление.

О совместной российско-монгольской школе

(известной как школа №3 г.Улан-Батора)

В связи с ситуацией вокруг руководства Совместной российско-монгольской школы (документально оформлена в 1994 г., соучредители – Министерство просвещения России, Министерство образования и науки Монголии, представитель российского учредителя – Министерство образования и науки Республики Бурятия) и, особенно принимая во внимание серьезное беспокойство родителей учеников, направивших, как нам стало известно, целый ряд коллективных обращений (Президенту, Премьер-министру и Министру иностранных дел Монголии, Министру просвещения России, руководителю Россотрудничества, и.о. Министра образования и науки Республики Бурятия и послу России в Улан-Баторе), сообщаем следующее.

К настоящему моменту до российской стороны не доведено решение Министра образования и науки Монголии Л.Энх-Амгалана и содержание подписанного им приказа об увольнении директора школы Ж.Соронзон. Вопрос об увольнении руководителя данного учебного заведения является юридически не урегулированным в учредительных документах и требует незамедлительных консультаций с российским учредителем. В уставе школы закреплено лишь положение о праве Министерства образования и науки Монголии на назначение, но ничего не говорится о праве снятия директора с должности. В юриспруденции одно право не обязательно автоматически влечет за собой другое.

Время для осуществления кадровых перестановок выбрано неудачно. Школа только начала свой юбилейный, 30-й по счету учебный год. Ученики и родители, к сожалению, так или иначе оказались втянутыми в историю с предполагаемым увольнением директора. При этом не были предприняты очевидные и исчерпывающие для родительской общественности усилия по обеспечению преемственности традиций школы и сохранения за ней статуса передового учебного заведения страны, флагмана российского образования в Монголии. Между тем, школе трижды присваивалось звание лучшей в стране и дважды присуждался диплом «Знак качества образования Российской Федерации. Подтверждением эффективности преподавания служат высочайшие результаты выпускников. 2022 год стал рекордным по количеству учащихся, набравших максимальное количество баллов на Едином вступительном экзамене Монголии. По этому показателю Совместная российско-монгольская школа неизменно является лидером в десятке топ-школ страны и одним из лучших зарубежных образовательных учреждений Российской Федерации, что в скором времени планируется отразить в просветительском проекте-фильме Российского общества «Знание» с его последующей трансляцией на ведущих федеральных каналах России.

В 2020 г. по решению Федеральной службы в сфере образования и науки Российской Федерации на базе школы организован Центр сдачи Единого государственного экзамена России. В 2022 г. все учащиеся 10-х и 12-х классов успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты российского образца.

Наряду с приверженностью лучшим традициям российско-монгольского сотрудничества в области среднего общего образования, Ж.Соронзон все 30 лет перенимает и самым активным образом использует мировой опыт, постепенно включая в программу обучение английскому, немецкому, китайскому, японскому, турецкому языкам и знакомя учеников с жизнью и сильными сторонами самых разных стран.

И, хотя основные предметы ведутся на русском и монгольском языках с привлечением свыше 240 специалистов из России и более 40 – из Монголии, в школе также преподают носители языков – представители КНР, США, Японии, ФРГ, Великобритании, Австралии, Канады, Италии, Чехии и Бразилии.

52 из 118 выпускников 2022 г. поступили на бесплатное обучение в самые престижные российские и зарубежные, включая Канаду, США, Японию, Турцию, Германию, Республику Корея, университеты, входящие в ТОП-50 мировых вузов. Остальные – в монгольские высшие учебные заведения. Ежегодно ученики школы становятся призерами международных и национальных олимпиад и конкурсов, спортивных и творческих состязаний.

Целенаправленная политика администрации по отбору лучших мотивированных преподавательских кадров, эффективное управление и достигаемые результаты формируют высочайший спрос среди монгольских родителей на обучение в школе их детей. Если в первый год своей деятельности школа насчитывала 500 учеников, то сегодня их численность увеличилась более чем в пять раз и достигла 2710 школьников. Школа является единственным учебным заведением Монголии, где проводится вступительный конкурс. В этом году на поступление в подготовительные классы претендовало 3 человека на место. Высокий престиж и в то же время ценовая доступность для широкой категории домохозяйств (стоимость ежегодного обучения колеблется от 3 млн до 6 млн тугриков в зависимости от класса) по сравнению с другими иностранными школами в Монголии (в Британской международной школе – до 82 млн тугриков в год) являются отличительными характеристиками нашего совместного образовательного учреждения. По итогам прошлого учебного года 85% родителей считают, что школа выполнила свои обязательства по договору между администрацией и родителями на «отлично» и «хорошо».

2022/2023 учебный год ознаменован 30-летием с момента начала деятельности Совместной российско-монгольской школы. Все эти годы у ее руля стояла Ж.Соронзон, удостоенная званий заслуженного учителя Монголии, почетного работника общего образования России, высокой государственной награды России – медали А.С.Пушкина. Успехи школы были бы невозможны без твердой руки и организаторского таланта ее директора. На этом фоне пертурбации со сменой руководства школы в самом начале нового учебного года вызывают дискомфорт как у учащихся школы, так и у их родителей. Последние, кстати, принимают немаловажное участие в жизни школы и обеспечивают львиную долю ее бюджета (86% – родительские взносы, 14% – поступления из госказны Монголии), что дает им право голоса при решении судьбы учебного заведения.

Словом, все изложенные обстоятельства наталкивают на мысль о необходимости проявления максимальной взвешенности в отношении судьбы столь неординарного учебного заведения, что было бы только в интересах Монголии.

Российская Федерация как соучредитель школы, созданной, к слову, на базе российской собственности (учебное здание и жилой дом для школьного персонала) и ведущей обучение на русском языке по российским образовательным стандартам, не может не иметь вместе с монгольским учредителем участие в определении целесообразности замены директора, если для этого появятся и в самом деле веские основания. Профессиональное сотрудничество в данном вопросе особенно важно ввиду вхождения в завершающую стадию переговоров между Министерством просвещения России и Министерством образования и науки Монголии о размещении в качестве пилотного проекта новой российско-монгольской межбюджетной средней общеобразовательной школы в одном из отдаленных районов столицы Монголии.

В ответ российскому посольству недовольство выразил министр образования и науки Л. Энх-Амгалан.

Туурга тусгаар, тусгаар тогтносон Монгол Улсын сайд шиг үг хэлж, байр суурин дээрээ бат зогсож байгаад үнэхээр талархаж байна ? pic.twitter.com/rkMD9TZmOZ — Аниа нь Ганган Стайл (@GandanStyle) September 12, 2022

«Правительство приняло бесповоротное решение по этому вопросу. Бывший директор Ж. Соронзон должна выпольнить законов и правил Монголии. Посольство любой страны не должно делать заявление против решения, принятого правительством Монголии. Проблема с монголо-российской третьей школой решена. Этот вопрос не должен возникать снова. Эта третья школа на 100% принадлежит Монголии и находится в Улан-Баторе. Россия не выпускает ни копейки за финансирования этой школы. 84% текущих затрат на образовательную деятельность оплачиваются родителями и 16% налогоплательщиками Монголии. Поэтому напомним, что законом запрещено высказывать позицию против принятого правительством решения, не вкладывая ни копейки в форму собственности. Наша главная цель — обеспечить бесперебойную работу школы», — сказал он.

«Вообще Монголия — независимая страна. Поэтому посольство любой страны не должно выступать с заявлением о несвоевременности приказа министра правительства и науки образования. Я понимаю, что это самый вопиющий акт, который нападает на Независимости Монголии. В ближайшее время Министерство иностранных дел Монголии выпустит официальное письмо по этому поводу. Насколько я понимаю, они обсуждают этот вопрос», — подчеркнул Энх-Амгалан.

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