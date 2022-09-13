В Казахстане за сутки выявили 90 случаев COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Алматы – 17;
в Карагандинской области – 14;
в городе Нур-Султан – 10;
в Улытауской области – 6;
в Мангистауской области – 5;
в Павлодарской области – 5;
в Актюбинской области – 5;
в Атырауской области – 5;
в Костанайской области – 4;
в Акмолинской области – 3,
в Абайской области – 3;
в СКО – 3;
в Алматинской области – 2;
в Жетысуской области - 2;
в ВКО – 2;
в ЗКО – 2;
в Жамбылской области – 1;
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 391 735 случаев.
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Коронавирус в Казахстане
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