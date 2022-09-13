В Узбекистане ряд банков ввели ограничения по обналичиванию валюты для иностранцев

CentralAsia (UZ) - Несколько банков Узбекистана, ввели контроль над обналичиванием иностранцами валюты.

Банки «Капиталбанк» и «Ипак Йули» сообщили, что иностранцы теперь не могут открывать счета в узбекских банках. Исключением являются ряд условий:

Официальное трудоустройство;

Обучение в ВУЗах Узбекистана;

Прибывание в Узбекистане не менее 15 дней до момента обращения в банк.

Ранее Казахстан принял ряд ограничений для иностранцев по работе с валютой. Ввиду санкций и проблем при обналичивании валюты, тысячи россиян начали приезжать в страны СНГ для обналичивания своих средств.