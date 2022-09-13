В Узбекистане ряд банков ввели ограничения по обналичиванию валюты для иностранцев
- Узбекистан, общество
- 9:43, 13 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Несколько банков Узбекистана, ввели контроль над обналичиванием иностранцами валюты.
Банки «Капиталбанк» и «Ипак Йули» сообщили, что иностранцы теперь не могут открывать счета в узбекских банках. Исключением являются ряд условий:
- Официальное трудоустройство;
- Обучение в ВУЗах Узбекистана;
- Прибывание в Узбекистане не менее 15 дней до момента обращения в банк.
Ранее Казахстан принял ряд ограничений для иностранцев по работе с валютой. Ввиду санкций и проблем при обналичивании валюты, тысячи россиян начали приезжать в страны СНГ для обналичивания своих средств.
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