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В Узбекистане ряд банков ввели ограничения по обналичиванию валюты для иностранцев

CentralAsia (UZ) -  Несколько банков Узбекистана, ввели контроль над обналичиванием иностранцами валюты.

Банки «Капиталбанк» и «Ипак Йули» сообщили, что иностранцы теперь не могут открывать счета в узбекских банках. Исключением являются ряд условий:

  • Официальное трудоустройство;
  • Обучение в ВУЗах Узбекистана;
  • Прибывание в Узбекистане не менее 15 дней до момента обращения в банк.

Ранее Казахстан принял ряд ограничений для иностранцев по работе с валютой. Ввиду санкций и проблем при обналичивании валюты, тысячи россиян начали приезжать в страны СНГ для обналичивания своих средств.

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