Армения сообщила об обстрелах со стороны Азербайджана. В Баку заявили о диверсии

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CentralAsia (CA) - Минобороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана в ночь на вторник открыли интенсивный огонь в направлении приграничных городов с использованием артиллерии и стрелкового оружия, передает «Би-би-си».

«13 сентября в 00:05 подразделения азербайджанских вооруженных сил открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Обстреливались позиции армянских ВС», - говорится в сообщении.

Там добавили, что азербайджанская армия использует беспилотники.

«Интенсивная перестрелка, начавшаяся в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны, продолжается. ВС Армении дают адекватный ответ», - заявили в ведомстве.

Между тем Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в масштабной диверсии на нескольких направлениях.

«В ночь на 12 сентября подразделениями вооруженных сил Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии в разных направлениях, используя горный рельеф местности и существующие овраги. В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой», - заявили в ведомстве.

Там добавили, что в результате есть потери как с азербайджанской, так и с армянской стороны.

«Принимаются необходимые меры для того, чтобы заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта», - добавили в ведомстве.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян на брифинге в ночь на вторник подтвердил, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Война в Карабахе продлилась 44 дня и закончилась в ночь на 10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего (Армения, Азербайджан и Россия) соглашения, по результатам которого Азербайджану вернулись районы вокруг Карабаха, а также историческая столица региона Шуша.

В сам Карабах ввели российских миротворцев, которые с тех пор и контролируют новую линию соприкосновения, разделяющую армян Карабаха и азербайджанские войска.

Несмотря на окончание боевых действий, обострения на приграничных территориях происходят регулярно.