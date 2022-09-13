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МВД Узбекистана опровергло закрытие въезда в Ташкент из-за саммита ШОС

CentralAsia (UZ) -  В МВД Узбекистана опровергли сообщение о закрытии въезда в Ташкент с 13 сентября. На видео, появившемся в интернете, водителям разъясняют объездные пути из-за закрытия въезда в Самарканда, где состоится саммит ШОС.

Сообщения в социальных сетях о закрытии въезда и выезда из Ташкента и соседних областей в ночь на 13 сентября не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов.

По его словам, на видеозаписи, появившейся в интернете, водителям разъясняют объездные пути из-за закрытия въезда в Самарканд с 14 по 17 сентября в рамках проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее сообщалось, что 16 улиц Самарканда будут закрыты для движения автомобилей, включая общественный транспорт. В эти дни также будет закрыт въезд в город, а для транзитного транспорта организованы объездные маршруты.

Аэропорт Самарканда не будет принимать коммерческие регулярные и нерегулярные пассажирские, а также грузовые авиарейсы в период с 14 по 17 сентября.

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