В США подтвердили первую смерть от оспы обезьян

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Американские медики подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян в стране. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес.

«Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса совместно с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подтвердили первую смерть от оспы обезьян», — говорится в заявлении.

Отмечается, что иммунитет умершего пациента, проживавшего в округе на постоянной основе, был ослаблен, после заражения он был госпитализирован.

По данным ВОЗ, на 31 августа число случаев оспы обезьян в мире превысило 50 тыс. 23 июля организация объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).