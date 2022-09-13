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В США подтвердили первую смерть от оспы обезьян
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: США объявили ЧС из-за вспышки оспы обезьян

CentralAsia (CA) -  Американские медики подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян в стране. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес.

«Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса совместно с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подтвердили первую смерть от оспы обезьян», — говорится в заявлении.

Отмечается, что иммунитет умершего пациента, проживавшего в округе на постоянной основе, был ослаблен, после заражения он был госпитализирован.

По данным ВОЗ, на 31 августа число случаев оспы обезьян в мире превысило 50 тыс. 23 июля организация объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

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