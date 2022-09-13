В Узбекистане банки начали ужесточать требования на выдачу пластиковых карт иностранцам

CentralAsia (UZ) - Два узбекских банка, ранее выдававшие пластиковые карты иностранцам, заявили об ужесточении требований к этому процессу, сообщили местные СМИ.

Как отмечается, «Капиталбанк» начал открывать счета только тем нерезидентам, которые пробудут на территории республики более 15 дней. Исключения кредитная организация сделает для студентов и тех, кто официально трудоустроен в стране. Для граждан Узбекистана условия открытия банковских счетов и вкладов остаются неизменными.

Условия работы с иностранцами также изменил и банк «Ипак Йули». С 12 сентября открытие счетов нерезидентам, в том числе пластиковых карт и идентификация в мобильном приложении, будет осуществляться исключительно в головном офисе в Ташкенте.

Все остальные филиалы банка временно не будут принимать заявки на открытие счетов нерезидентам. Данные изменения не касаются обслуживания счетов нерезидентов, открытых до 12 сентября 2022 года.

После начала спецоперации в Украине и ухода с российского рынка платежных систем Visa и Mastercard россияне начали ездить в Узбекистан, чтобы открыть валютные карты.

В августе председатель правления Центрального банка Узбекистана Мармаризо Нурмуратов говорил, что количество банковских счетов, открываемых нерезидентами в Узбекистане, с начала 2022 года росло на 15-20% каждый квартал и к концу полугодия достигло 169 тысяч. По его словам, на счетах россиян в Узбекистане на начало июля хранилось около 115 миллионов долларов.