экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане банки начали ужесточать требования на выдачу пластиковых карт иностранцам

CentralAsia (UZ) -  Два узбекских банка, ранее выдававшие пластиковые карты иностранцам, заявили об ужесточении требований к этому процессу, сообщили местные СМИ.

Как отмечается, «Капиталбанк» начал открывать счета только тем нерезидентам, которые пробудут на территории республики более 15 дней. Исключения кредитная организация сделает для студентов и тех, кто официально трудоустроен в стране. Для граждан Узбекистана условия открытия банковских счетов и вкладов остаются неизменными.

Условия работы с иностранцами также изменил и банк «Ипак Йули». С 12 сентября открытие счетов нерезидентам, в том числе пластиковых карт и идентификация в мобильном приложении, будет осуществляться исключительно в головном офисе в Ташкенте.

Все остальные филиалы банка временно не будут принимать заявки на открытие счетов нерезидентам. Данные изменения не касаются обслуживания счетов нерезидентов, открытых до 12 сентября 2022 года.

После начала спецоперации в Украине и ухода с российского рынка платежных систем Visa и Mastercard россияне начали ездить в Узбекистан, чтобы открыть валютные карты.

В августе председатель правления Центрального банка Узбекистана Мармаризо Нурмуратов говорил, что количество банковских счетов, открываемых нерезидентами в Узбекистане, с начала 2022 года росло на 15-20% каждый квартал и к концу полугодия достигло 169 тысяч. По его словам, на счетах россиян в Узбекистане на начало июля хранилось около 115 миллионов долларов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Монголии за сутки выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19
  • Лучшие посевные U21 Монголии и Франции столкнутся с ранними проблемами в финале Лиги наций FIBA 3x3 2022
  • Пентагон раскрыл количество переданной Украине артиллерии и ракет


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com