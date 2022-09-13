Пентагон раскрыл количество переданной Украине артиллерии и ракет

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CentralAsia (CA) - С конца февраля Соединенные Штаты поставили Украине 140 артиллерийских систем и 660 тыс. снарядов и ракет к ним, следует из официальных данных Транспортного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Кроме того, Украина получила:

41 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями (ПТРК);

1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК);

15 вертолетов;

38 радаров;

10,2 тыс. автоматов и пистолетов;

около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия;

18 патрульных катеров.

В целях перевозки оружия тяжелые транспортные самолеты — как военные, так и зафрахтованные Пентагоном — совершили 754 рейса в Европу. Также были задействованы 28 кораблей, 67 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.

По данным Пентагона, большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 47 тыс. т вооружений и военной техники.

США начали выделять помощь Украине с начала военных действий. Для этой цели президент Байден с одобрения конгресса подписал два документа о поставках вооружений Украине — Ukraine Supplemental Appropriations Act и Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act. Первый предусматривает помощь на общую сумму $13,6 млрд, второй — $40 млрд.