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Опубликован страновой отчет Монголии «Женщины и шахта будущего»

CentralAsia (MNG) -  В рамках Программы ПРООН по управлению окружающей средой на монгольском языке опубликован страновой отчет Монголии «Женщины и шахта будущего». Информация этого исследования очень ценна, поскольку в нем собраны основные гендерные данные в горнодобывающей промышленности Монголии за последние 10 лет (2010-2020 гг.).

В 12 странах проводится базовое гендерное исследование для оценки влияния тенденций развития горнодобывающей промышленности и цепочек поставок на женщин в отрасли. Этот исследовательский проект был осуществлен Программой экологического управления в сотрудничестве с Межправительственным форумом по горнодобывающей промышленности, минералам, металлам и устойчивому развитию (IGF), Международной организацией труда (МОТ) и Международной женской сетью горняков (IWiM) в Монголии. . Национальное базовое исследование Монголии было проведено исследователями Совета по устойчивому развитию и социальной ответственности (CSS).

Отчет об исследовании, содержащий множество важных числовых данных, которых раньше не было, будет представлен и распространен во время мероприятия «Горная неделя-2022», которое состоится в сентябре.

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