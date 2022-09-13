Кинематографисты Узбекистана и России подпишут четыре меморандума о сотрудничестве

CentralAsia (UZ) - Кинематографисты Узбекистана и России в ходе Ташкентского фестиваля подпишут четыре меморандума о реализации 10 совместных кинопроектов.

Об этом в понедельник сообщил глава Агентства кинематографии, гендиректор Ташкентского кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути» Фирдавс Абдухаликов.

«Взаимоотношения между Узбекистаном и Россией находятся на уровне стратегического партнерства, и оно распространяется на сферу кинематографии. Итогом этого партнерства является создание более 15 документальных и трех художественных фильмов. На предстоящем кинофестивале будет подписано четыре крупных меморандума о сотрудничестве и договоренности о 10 кинопроектах», - сказал Абдухаликов.

По его словам, первый меморандум будет подписан между Агентством кинематографии и «Роскино».

«Мы сотрудничаем с организацией с прошлого года, "Роскино" было нашим партнером на XIII кинофестивале, и сейчас мы пришли к тому, чтобы подписать долгосрочный меморандум о сотрудничестве», - отметил Абдухаликов.

По его словам, еще два меморандума «Узбеккино» подпишет со студией Mars Media в лице ее генерального продюсера Рубена Дишдишяна и Санкт-Петербургской студией документальных фильмов "Лендок", с которой планируется снять фильм о самой крупной в России мечети - своеобразном наследии правителей Бухары Саид Абдулазиз-хана и Сейида Алим-хана.

«Эти люди навсегда связали Северную столицу России и Бухару», - подчеркнул глава Агентства кинематографии.

Четвертый меморандум будет подписан с киностудией «Ленфильм» и студией «Инферно».

Абдухаликов также сообщил, что в ходе кинофестиваля будут представлены зрителям такие совместные узбекско-российские художественные фильмы, как "Барон-2", "Солнце на вкус", "Подарок пери" и "Возвращение".