Поддержка молодежи как движущей силы перемен лежит в основе программы ЮНИСЕФ в Монголии

CentralAsia (MNG) - 7 сентября Исполнительный совет ЮНИСЕФ на своей второй очередной сессии в Нью-Йорке утвердил Документ о страновой программе Монголии на 2023–2027 годы (CPD), план сотрудничества между ЮНИСЕФ и правительством Монголии. Следующая пятилетняя программа ЮНИСЕФ в Монголии была разработана в тесном сотрудничестве с национальными заинтересованными сторонами, включая молодежь, и с государственными органами, и тесно связана с политикой и приоритетами страны в области развития.

Постоянный представитель Монголии при Организации Объединенных Наций Энхболд Воршилов в своем выступлении на сессии поблагодарил сотрудников ЮНИСЕФ в Монголии и в Азиатско-Тихоокеанском региональном отделении за «инклюзивный и консультативный процесс разработки ДСП. «Новый ДПК применяет принципы «никого не оставить позади», национальной ответственности и взаимной подотчетности», — сказал В. Энхболд. Он также отметил, что предлагаемая программа «хорошо согласуется с Рамочной программой Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития (РПООНСУР) для Монголии на 2023–2027 годы, которая тесно связана с Видением страны на период до 2050 года, Планом действий правительства на 2020–2024 годы и будет поддерживать национальные усилия по восстановлению после COVID-19».

«Мы с нетерпением ждем возможности поддержать правительство Монголии в реализации его политики развития, в том числе в тех областях, где права ребенка были нарушены из-за пандемии», — сказал Эваристе Куасси-Комлан, представитель ЮНИСЕФ в Монголии. «ЮНИСЕФ имеет 50-летнюю историю тесного и плодотворного сотрудничества с Монголией, и мы будем работать рука об руку с правительством Монголии и всеми другими национальными и международными заинтересованными сторонами в интересах детей Монголии», — добавил г-н Куасси-Комлан.

В своем новом CPD ЮНИСЕФ в Монголии рассматривает конкретные экологические права детей с учетом серьезных угроз, создаваемых для детей изменением климата, ухудшением состояния окружающей среды и загрязнением воздуха, а также пробелами в образовании, возникшими из-за пандемии COVID-19. Если ранее ЮНИСЕФ работал в определенных географических точках, согласно новому ДСП, ЮНИСЕФ расширит свою поддержку по всей стране и в зависимости от потребностей. Являясь крупнейшей в мире организацией по защите прав детей, обладающей обширным опытом оказания непосредственной поддержки в чрезвычайных ситуациях, ЮНИСЕФ будет продолжать сотрудничать с правительством Монголии в реагировании на чрезвычайные ситуации, предоставляя помощь при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, а также наращивая потенциал соответствующих национальных государственных и негосударственных организаций. государственные партнеры.

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