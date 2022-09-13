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«Аль-Каида» выпустила книгу о терактах 11 сентября
Остатки Всемирного торгового центра среди обломков в Нью-Йорке, вторник, 11 сентября 2001 года. (AP)
Остатки Всемирного торгового центра среди обломков в Нью-Йорке, вторник, 11 сентября 2001 года. (AP)

CentralAsia (CA) -  Террористическая организация «Аль-Каида» выпустила книгу, посвященную терактам в США 11 сентября 2001 года, сообщает арабское издание «Аш-Шарк аль-Аусат». Выпуск книги приурочен к 21-й годовщине терактов. Автором книги указан один из лидеров «Аль-Каиды», Абу Мухаммед аль-Масри, который был убит в Иране в 2020 году.

В книге сообщается, что идея нанести удар по США возникла в «Аль-Каиде» в 1996 году, когда террористическое движение «Талибан» захватило власть в Афганистане и «Аль-Каида» сделала своей основной базой эту страну. Целью атаки на США называлось желание «Аль-Каиды» втянуть американцев в «долгосрочную войну на истощение».

Сообщается, что теракт при помощи гражданских самолетов, которые бы врезались «в важное и символическое американское здание», предложил «Аль-Каиде» один из ее египетских членов, ранее работавший пилотом. Как известно, теракты 11 сентября впоследствии привели к вводу войск США и их союзников в Афганистан и уничтожению ряда лидеров «Аль-Каиды», включая Усаму бен Ладена.

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