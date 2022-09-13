экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В «Mongolia Mining 2022» примут участие более 100 организаций из 10 стран мира

CentralAsia (MNG) -  В этом году исполняется 100 лет развитию горнодобывающей промышленности Монголии. В этом контексте с 21 по 23 сентября в «Степной Арене» или «Ледовом дворце» пройдет 11-я международная горнодобывающая выставка ««Mongolia Mining 2022».

Поддерживающими организациями выставки являются Министерство горной и тяжелой промышленности, Департамент минерального сырья и нефти и ООО «Оюу-Толгой».

В ходе выставки планируется обсудить развитие горнодобывающей промышленности Монголии, мировые тенденции, закупочную политику и планы крупных компаний, а также ответственную добычу полезных ископаемых, которая является основной темой данной выставки. Также поставщики будут проинформированы о закупочной политике и требованиях ООО «Эрдэнэс Монгол» и «Эрдэнэт Үйлдвэр».

На международной выставке «Mongolia Mining 2022» свою продукцию и услуги представят горнодобывающие, нефтедобывающие и геологоразведочные компании, поставщики услуг и оборудования, оценочные консалтинговые компании, инвесторы, банковские и финансовые учреждения и различные бизнес-организации, участвующие в этих сферах.

Международные организации также примут широкое участие. В частности, в выставке примут участие 100 организаций из более чем 10 стран мира, в том числе Германии, Канады, Великобритании, Китая, Турции, Австралии, России и Беларусии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Правозащитные группы призывают ООН к усилению ответственности в Афганистане
  • МВД Узбекистана опровергло закрытие въезда в Ташкент из-за саммита ШОС
  • В Монголии за сутки выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com