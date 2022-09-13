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Дети Елизаветы II прошли по улицам Эдинбурга вслед за гробом королевы. Видео

CentralAsia (CA) -  Тело покойной королевы Елизаветы II привезли в Собор святого Эгидия в шотландской столице, где все желающие смогут попрощаться с ней. По улицам города прошла процессия, в которой за гробом королевы следовали ее дети, пишет телеканал Sky News.

Отмечается, что королеву доставили из Холирудского дворца в Собор святого Эгидия в Эдинбурге. Здесь пройдет служба с участием короля Карла III.

В соборе гроб королевы будет находиться сутки, после чего его отправят в Лондон.

По улицам Эдинбурга до Собора святого Эгидия прошла траурная процессия, в которой вслед за гробом матери шли все четверо детей Елизаветы II - король Карл III, принцы Эндрю и Эдуард и принцесса Анна, а также ее супруг, вице-адмирал сэр Тимоти Лоренс.

Также вдоль дороги стояли люди, собравшиеся, чтобы проводить покойную королеву.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности. 10 сентября совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании.

Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Этот день станет выходным в Великобритании.

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