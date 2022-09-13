На Московской бирже стартовали торги узбекской валютой

CentralAsia (UZ) - В понедельник на российской фондовой бирже начались торги с новой валютой – сумом. Как сообщает руководство площадки, такое решение позволит расширить возможности участников рынка.

По состоянию на 15:30 мск, курс пары UZS/RUB – 0,0055 рубля. С началом торгов сум подешевел на 0,57%. Индекс Мосбиржи вырос на 1,5% и составляет 2462 пункта, индекс РТС прибавил 2,02%, до 1287 пунктов.

«Доступ инвесторов к новой валюте поможет увеличить количество торговых инструментов для операций с участием физических и юридических лиц, а также компаний, которые заключают экспортные/импортные сделки; расширит возможности субъектов ВЭД», - отметили в Мосбирже.

Добавление узбекского сома простимулирует рост транзакций в национальных валютах для представителей бизнеса из России и Узбекистана. Пара UZS/RUB доступна в коротких спот-торгах, расчет возможен на дату сделки и на следующий день. Также Мосбиржа открыла сделки «overnight swap» с разными датами валютирования..