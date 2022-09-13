В Душанбе открылся крупный спортивный комплекс стоимостью около $3 млн

CentralAsia (TJ) - В столичном районе Сино сегодня состоялось открытие спортивно-развлекательного комплекса UFC Gym и Академии футбола «Ювентус». В церемонии приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали, сообщает пресс-служба главы государства.

Комплекс UFC Gym построен отечественным предпринимателем, владельцем группы компания «55 Групп» Давроном Джураевым, который потратил на его возведение более 30 млн сомони (около $3 млн.).

UFC Gym - сеть американских спортивных залов - создана в 2009 году и сейчас в 32 странах имеет более 150 спортивных залов

Академия футбола «Ювентус», которая является первой европейской футбольной школой для детей в Таджикистане, расположена рядом с UFC Gym.

Здесь тренировки для детей и юношей будут проводиться по методологии футбольного клуба «Ювентус», а на футбольном поле Академии можно проводить международные турниры среди игроков до 16 лет.

Ранее сообщалось, в академию будут приниматься дети с 5 до 16 лет, и несмотря на то, что является коммерческим проектом, ежегодно в каждую возрастную группу будет проводиться отбор для зачисления до 5 человек из малоимущих семей на бесплатной основе.

Футбольный стадион, начиная от подготовки грунта, газона (искусственной травы) и освещения поля сделаны строго на основании технических рекомендаций ФИФА.

В настоящее время проект «Академия Ювентус» осуществляется в более чем 50 странах Европы, Азии и Америки и охватывает около 20 тыс. детей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения