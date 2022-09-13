Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня, - СМИ

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CentralAsia (CA) - Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 9:00 по местному времени, пишет азербайджанское агентство Trend со ссылкой на источники. Минобороны Армении сообщило, что вместе с Россией предпримет «шаги по стабилизации обстановки» на армяно-азербайджанской границе.

По данным Trend, вооруженные силы Армении сначала нарушили договоренность о прекращении огня, «продолжив провокации», но с 9:15 (по местному времени) режим прекращения огня был восстановлен. Армения пока официально не комментировала информацию о предполагаемых договоренностях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 11:00 по местному времени выступит в парламенте.

Министр обороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу. «Министры обороны Армении и России достигли договоренности предпринять необходимые шаги в направлении стабилизации ситуации»,— сообщила пресс-служба армянского министерства.

Конфликт Армении и Азербайджана обострился накануне, 12 сентября: ночью между войсками двух стран произошли боестолкновения на границе. С обеих сторон есть погибшие и раненые. Пашинян ночью созвонился с президентом России Владимиром Путиным, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и СБ ООН.

ОДКБ в соответствии со ст. 4 договора о Коллективной безопасности может оказывать военную помощь, если «одно из государств-участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету)». По этой причине ОДКБ направляло «миротворческую миссию» в Казахстан во время январских беспорядков.