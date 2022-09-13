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В Узбекистане компенсируют расходы за установку возобновляемых источников энергии

CentralAsia (UZ) -  С октября этого года в Узбекистане будут компенсировать часть расходов за установку возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом стало известно из документа в базе правовых документов Lex.uz.

Согласго документу, населению предоставят возможность покупать установки для ВИЭ в рассрочку без процентов в течение трех лет за счет внебюджетного межотраслевого фонда при Минэнерго Узбекистана. Также для тех, кто оплатил полную стоимость установки, компенсируют часть расходов. Для данных целей Минфин выделит 100 млрд сумов из госбюджета (более $9 млн.).

Размер компенсации будет зависеть от мощности установки и не должен превышать 50 базовых расчетных величин или 15 млн сумов ($1,4 тыс.).

Данная мера распространяется на водонагреватели, а также на солнечные и ветряные электростанции.

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